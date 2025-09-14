22.9 C
Cortina d’Ampezzo: il futuro del bob e skeleton italiano

Cortina d’Ampezzo: il futuro del bob e skeleton italiano

Cortina d’Ampezzo ha recentemente ospitato il congresso internazionale della Federazione di bob e skeleton, inizialmente previsto in Corea del Sud. Centotrenta delegati di diverse nazioni si sono riuniti ai piedi delle Dolomiti, evidenziando il ruolo di Cortina come sede dei Giochi Olimpici Invernali e mettendo in risalto il nuovo sliding centre, che sarà inaugurato il 27 ottobre dopo l’omologazione ufficiale.

Il cambiamento di sede del congresso è stato resistente per promuovere il nuovo impianto, che non solo ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche, ma diventerà anche un centro permanente per competizioni internazionali, allenamenti e attività sportive anche dopo i Giochi.

In concomitanza con il congresso, si sono svolti i campionati del mondo estivi di spinta di bob e skeleton, organizzati dal Bob Club Cortina. La competizione si è tenuta al pistino Renzo Alverà del centro sportivo di Fiames, con la partecipazione di sedici nazioni. Gli atleti si sono sfidati su una pista artificiale senza ghiaccio, cercando di ottenere il miglior tempo.

L’Italia ha ottenuto un grande successo nel bob a due maschile, con la coppia Variola-Lambrughi che ha conquistato la vittoria, offrendo un segnale positivo in vista delle prossime Olimpiadi.

