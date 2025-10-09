Cortina d’Ampezzo: i fratelli Cobianchi e il racket della droga

I fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi sono stati coinvolti in gravi episodi di intimidazione e estorsione legati allo spaccio di droga a Cortina. Nel corso di un’indagine, uno spacciatore ha riferito di essere stato minacciato dai Cobianchi, i quali hanno affermato di controllare il mercato della droga nella zona. Durante un incontro, Leopoldo ha estratto una pistola, mettendo in chiaro che il venditore non doveva osare rifornirsi altrove. Le minacce sono continuate, con Leopoldo che insistette affinché lo spacciatore acquistasse esclusivamente da loro.

Nonostante queste intimidazioni, inizialmente non è stata emessa alcuna misura cautelare poiché il reato di minaccia aggravata prevedeva una pena inferiore a quella necessaria per limitazioni della libertà personale. Tuttavia, un episodio successivo ha portato a misure cautelari, in cui i fratelli Cobianchi sono accusati di estorsione. Un consumatore di droga, con un debito, è stato fermato, rinchiuso nel bagagliaio dell’auto dei Cobianchi per cinque minuti e solo dopo aver pagato è stato liberato.

Il coinvolgimento dei Cobianchi nel mercato della droga è emerso anche grazie alla cattura di un egiziano con sostanze stupefacenti, il quale ha confermato che i due fratelli controllavano le vendite a Cortina. Inoltre, hanno minacciato altri spacciatori che non si rifornivano da loro. L’egiziano ha anche riferito di aver assistito a un pestaggio brutale di due piccoli spacciatori da parte dei Cobianchi.