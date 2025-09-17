22.5 C
Cortina d’Ampezzo: Ecco la nuova pista da bob per le Olimpiadi

Da StraNotizie
Cortina d'Ampezzo: Ecco la nuova pista da bob per le Olimpiadi

CORTINA. La nuova pista da bob, fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dal governatore del Veneto, è in fase avanzata di costruzione. Le immagini scattate dalla cabinovia La Freccia nel Cielo mostrano un impatto visivo notevole, con il tetto della pista completamente chiaro e senza le schermature verdi promesse. L’opera, che costerà 124 milioni di euro, è parte dei preparativi per le prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026 e sarà pronta per la ghiacciatura in due settimane, in vista delle prime gare a fine ottobre.

Questo nuovo impianto rappresenta l’ultima pista di bob, slittino e skeleton che sarà costruita, come annunciato dal Comitato Olimpico Internazionale. Tuttavia, la pratica di questi sport è in calo, rendendo la loro presenza ai Giochi sempre più incerta. Il commissario governativo ha garantito che tutto sarà pronto in un mese, ma le necessarie mitigazioni ambientali sono state rinviate a dopo le Olimpiadi. Restano in discussione i piani per l’area inizialmente destinata a tribune, ora trasformata in terrapieni per accogliere gli spettatori.

Gli ambientalisti, sempre contrari alla costruzione della pista, hanno visto confermate le loro preoccupazioni dalle fotografie del lavoro quasi completato. La nuova struttura ha comportato la rimozione di parte del bosco di Ronco e centinaia di larici secolari. Sebbene siano previsti nuovi alberi, serviranno decenni per rimpiazzarli.

Intanto, il governatore Zaia evidenzia un fermento positivo nell’area, sottolineando l’importante sviluppo edilizio che caratterizza le valli destinate a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici.

