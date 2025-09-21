22.2 C
Cortina d’Ampezzo e il suo sci durante le Olimpiadi 2026

Da StraNotizie
Cortina d’Ampezzo si prepara a un inverno ricco di eventi. La famosa località alpina, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, assicura che la ski area rimarrà operativa per tutta la stagione. Grazie al Consorzio Esercenti Impianti a Fune, gli appassionati di sci potranno vivere l’atmosfera olimpica anche durante le competizioni.

Dal 6 al 22 febbraio, durante il periodo olimpico, e dal 6 al 15 marzo per le paralimpiadi, Cortina offrirà un’ottima esperienza sciistica a residenti e turisti. Gli impianti e le piste saranno aperti fino al 12 gennaio 2026, senza limitazioni, durante le festività natalizie.

A partire dal 12 gennaio, alcune piste come quella Olympia delle Tofane e i Labirinti saranno chiuse per allestimenti donativi, mentre tutte le altre rimarranno aperte. Dal fine gennaio a metà marzo, in concomitanza con i Giochi, si creeranno perimetri di sicurezza che limiteranno l’accesso all’area Tofana.

Rimarranno fruibili durante il periodo delle competizioni la seggiovia Olympia (Pocol), la cabinovia Skyline, e le ski area di 5 Torri, Col Gallina, Lagazuoi, Faloria/Cristallo, San Vito di Cadore e Auronzo/Misurina. Per facilitare gli spostamenti, sarà introdotto un sistema di pass auto e potenziati i servizi di skibus.

Dal 15 marzo 2026, tutti gli impianti e le piste della Tofana riprenderanno rapidamente operatività, compresa la pista Olympia, dopo i lavori di disallestimento post-competizioni.

