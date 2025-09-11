22.3 C
Cortina 2026: Mondiali di Spinta di Bob e Skeleton in Italia

Cortina d’Ampezzo torna a essere al centro degli sport invernali con il Mondiale estivo di spinta di bob e skeleton, che si svolge nel rinnovato pistino di Fiames, vicino al futuro Villaggio olimpico e paralimpico. L’evento coinvolge 16 nazioni e anticipa l’importanza dello Sliding Centre, che sarà uno dei principali luoghi delle Olimpiadi.

La fase di spinta è cruciale in queste competizioni: nei primi istanti si determina gran parte della velocità con cui gli atleti entrano nella pista, e sono spesso quei metri iniziali a decidere chi vincerà la medaglia d’oro. Durante la gara, gli sportivi spingono il bob su una pista artificiale e senza ghiaccio, replicando l’avvio delle gare olimpiche. I tempi vengono misurati tramite fotocellule posizionate a 15 e 50 metri, premiando la potenza e la sincronizzazione degli atleti.

I titoli mondiali e italiani saranno assegnati nelle categorie bob a due maschile e femminile, bob a quattro maschile, monobob femminile, e skeleton per entrambe le categorie. Partecipano squadre da paesi come Italia, Germania, Francia, Nigeria e Taipei, rendendo l’evento un mix di tradizione alpina e respiro internazionale.

Questo spettacolo di tecnica e forza posiziona Cortina in vista dell’appuntamento olimpico del 2026, quando la spinta troverà la sua espressione definitiva sul ghiaccio dello Sliding Centre, simbolo di un’Italia orientata verso il futuro nello sport e nella valorizzazione del suo orgoglio nazionale.

