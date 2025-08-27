Cortina 2026 e gli alberghi in ristrutturazione urgenti

Cortina d’Ampezzo si prepara a un importante evento sportivo, ma si trova a fronteggiare la mancanza di diversi alberghi che non saranno disponibili durante i Giochi olimpici e paralimpici invernali. Almeno una dozzina di strutture resteranno chiuse per vari motivi, tra cui la necessità di ristrutturazione o demolizione.

L’hotel Majestic Miramonti, chiuso a causa di problemi di sicurezza, potrebbe essere utilizzato per ospitare lavoratori o forze dell’ordine, ma necessita di garanzie sulla sicurezza. Lungo via Roma, l’hotel Fanes è chiuso da anni e il Dolomiti ha una storia problematica di segnalazione e sanzioni. L’hotel Cristallo è attualmente in ristrutturazione per ampliare i servizi disponibili, ma non sarà pronto in tempo. Tuttavia, alberghi come Ampezzo e Italia sono in fase di lavori con previsioni ottimistiche di riapertura per il prossimo inverno.

Al posto del Bellevue, una voragine segna un lungo processo di ricostruzione, mentre il Venezia sta per essere trasformato in The First Cortina. Anche se le caratteristiche sono pubblicizzate, non è certo se sarà disponibile per l’accoglienza durante i Giochi. Il Concordia e il San Marco sono altri due alberghi chiusi, il primo per degrado e il secondo per problemi di conservazione. Altri hotel come Pocol e Capannina rimangono chiusi per motivi vari, e non è stato aperto nemmeno il Victoria, nonostante la recente ristrutturazione.

Sandra Ruatti, presidente dell’associazione albergatori locali, sottolinea che molti alberghi chiusi sono in fase di ristrutturazione e porteranno nuova vitalità al turismo cortinese. Ha anche evidenziato l’apertura di alcune nuove strutture, contribuendo a un futuro positivo per Cortina.