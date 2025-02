Cortina, 14enne muore dopo essere finito con gli sci contro un albero

Un ragazzo inglese di 14 anni è deceduto oggi, 22 febbraio, a Cortina mentre sciava sulla pista Lagazuoi-Col Gallina. Durante la discesa, ha perso il controllo degli sci ed è caduto, andando a colpire un albero al di fuori della pista. Nonostante l’intervento del distaccamento sciatori di Cortina d’Ampezzo e dell’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore, i tentativi di soccorso sono stati vani.

Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha espresso il suo profondo rammarico per l’accaduto, dichiarando che sia lui personalmente che l’amministrazione comunale sono vicino alla famiglia del giovane. Lorenzi ha affermato che si attende l’esito delle indagini per comprendere meglio la dinamica dell’incidente, sottolineando che il Comune non ha competenze dirette o indirette sulle norme di sicurezza. Ha inoltre evidenziato che esiste già una robusta struttura di sicurezza per controllare le piste, composta da carabinieri, guardia di finanza e polizia, che hanno agito tempestivamente in questa occasione.

Il sindaco ha fatto un appello per il rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti gli sciatori, raccomandando l’uso del casco protettivo come prima misura di prudenza. Concluse le sue dichiarazioni, ha riconosciuto che incidenti tragici come questo possono sempre verificarsi, e ha espresso il suo più sincero cordoglio in questa triste circostanza che ha portato la famiglia ad affrontare un immenso dolore.