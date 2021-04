Csaba Dalla Zorza dal 2018 è fra le protagoniste di Cortesie per gli Ospiti insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi.

Intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, la donna ha risposto alla domanda diretta: “Qual è l’episodio più imbarazzante che vi è capitato in questi anni di Cortesie per gli Ospiti e che non abbiamo visto in tv?”

“Noi tre [lei, Diego e Roberto, ndr] diciamo sempre che il più bello viene tagliato, ma è per motivi di scena. Talvolta siamo nel mezzo di discussioni familiari, ed è imbarazzante”.

Csaba Dalla Zorza ha poi svelato com’è stato registrare la nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti con tutte le regole anti-covid.

“Un po’ pesante perché i parametri di sicurezza sono molto rigidi. Già quella precedente l’abbiamo girata in piena pandemia ma da gennaio la produzione ha adottato soluzioni e protocolli ancora più stringenti. Facciamo il doppio dei tamponi e viviamo in una sorta di “bolla familiare”: sia noi giudici che la troupe cerchiamo di evitare al massimo i contatti esterni. […] per i concorrenti è un’esperienza unica ma adesso non possiamo nemmeno stringere la mano quando ci conosciamo, abbracciarci a fine riprese o fare una foto di gruppo”.

E ancora:

“Guardando da casa non si percepiva ma abbiamo dovuto trovare delle soluzioni, come cenare con una coperta sulle gambe o bere un bicchiere di vino in più per scaldarci. Nei momenti di pausa tra una portata e l’altra di solito restavamo seduti a tavola a chiacchierare, invece ora dobbiamo alzarci, indossare la mascherina e stare distanti. Questo toglie un po’ di «magia» per i concorrenti”.

Csaba Dalla Zorza favorevole alla legge contro l’omofobia

Infine, ha concluso l’intervista citando la comunità LGBT+.

“Io vedo la famiglia come tradizionale, ma sono anche sicura che oggi può prescindere dal sesso di chi la compone e sono felice di sapere che chi si ama possa sposarsi con l’unione civile. E non lo dico per strizzare l’occhio al marketing, come fanno tanti personaggi famosi. Anzi, faccio un appello: vorrei aprire il prossimo Pride, invitatemi”. “Io sono per i diritti delle persone. Non voglio avere pregiudizi e penso che chi considera le persone “diverse” come “peggiori” di se stesso sia una persona senza intelligenza né capacità di accoglienza o misericordia. Papa Francesco sta indicando una strada di tolleranza e di amore universale che è molto attuale”

Brava!