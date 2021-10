Sarebbero circa 250, al momento, le persone che hanno preso parte al presidio “Mai più fascismi” davanti alla Camera del lavoro di corso Porta Vittoria, organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Presidio di risposta all’assalto alla Cgil avvenuto una settimana fa a Roma, durante un appuntamento diventato ormai fisso in tante città italiane: i cortei non autorizzati dei No Green Pass del sabato pomeriggio.

E oggi a Milano, infatti, si replica. Tredicesimo sabato di sfilata No Pass, senza accordo con la Questura, che non avrebbe accettato i passaggi dei manifestanti vicino a obiettivi sensibili (Assolombarda, il Corriere della Sera, la stessa Questura e il Comando provinciale dei carabinieri), erano state accettate dai portavoce degli autoconvocati. Lo scoglio è stato la nuova richiesta di sospendere i Daspo per i negazionisti del certificato già sanzionati. Condizione irricevibile per via Fatebenefratelli. Rifiuto che fa gridare al complotto il Comitato: “Evidentemente l’obiettivo per qualcuno – accusano in una nota – non è quello di avere manifestazioni pacifiche ma esattamente il contrario. Roma docet. Anche lì si è preferito infiltrare il corteo. Anche lì molte cose non tornano. Anche lì presto uscirà la verità”.

Poco prima delle 17 sono arrivati i primi manifestanti in piazza Fontana. L’area è presidiata dalla polizia di Stato – che ha bloccato l’accesso a piazza Duomo – e dai carabinieri.

L’appello a chi sarà oggi pomeriggio in piazza Fontana è di “fare attenzione ai provocatori”. Chi pensava a una presa di distanza con l’assalto di Forza Nuova alla Cgil è stato smentito.