Dovrà presentarsi davanti alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana per firmare il 25enne arrestato sabato scorso durante il corteo No Green pass a Milano per avere colpito violentemente alla schiena un poliziotto in servizio che ha riportato una prognosi di 7 giorni. Lo ha deciso oggi il giudice di Milano che ha emesso l’obbligo di firma per il ragazzo, al termine del processo per direttissima. L’udienza è stata aggiornata alla prossima settimana.

Lo scorso lunedì era stata emessa la misura cautelare in carcere per uno dei cinque manifestanti a processo a Milano per direttissima, dopo essere stati arrestati sabato per resistenza a pubblico ufficiale dopo il corteo No Green pass di sabato 2 ottobre. Per gli altri tre manifestanti la giudice aveva disposto gli arresti domiciliari e una quinta persona che ha partecipato al corteo, di origine straniera, è stata invece liberata. Le indagini sul corteo sono coordinate da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo milanese, nel contesto di una ben più ampia inchiesta sui No Vax e i No Green Pass.