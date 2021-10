“Gli anarchici a Milano volevano portare la polizia verso uno scenario di guerriglia urbana”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui cortei No Green Pass che stanno ormai da settimane riguardando diverse città italiane, Milano e Roma in testa, ma anche Trieste.

Nella sua informativa la ministra ha ricostruito l’ultimo corteo, quello di sabato scorso, con 15mila persone che per ore hanno bloccato il centro città. “A Milano sabato scorso si sono radunati in piazza Fontana un folto numero di manifestanti, la cui composizione è risultata come al solito molto variegata con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di circa 80 persone riconducibili all’area anarchica”, ha aggiunto.

Quel gruppo – formato da persone arrivate anche da Varese, molte delle quali sono state già denunciate nell’ambito dell’inchiesta aperta dal procuratore aggiunto Alberto Nobili – ha preso più volte la testa del corteo, provando a deviarlo verso la Centrale e verso corso di Porta Vittoria, dove era in corso un presidio di solidarietà alla Cgil romana dopo l’assalto dei neofascisti avvenuto il sabato precedente. “I manifestanti hanno espresso l’intenzione di dirigersi alla Camera del Lavoro ma gli è stata preclusa questa possibilità, a seguire lo sparuto gruppo di militanti anarchici ha provato a raggiungere la sede della Regione Lombardia, anche in questi casi sono stati immediatamente bloccati. Tutti i tentativi di portare la manifestazione verso uno scenario di guerriglia urbana sono stati respinti dalle forze dell’ordine”, ha aggiunto Lamorgese.