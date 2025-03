Corteo DAX Milano 2025, tensioni e sede Unicredit vandalizzata

Volti coperti, giubbotti neri e fumogeni: circa mille persone hanno partecipato oggi a un corteo in memoria di Davide “Dax” Cesare, attivista assassinato il 16 marzo 2003. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di altri cortei pro Palestina e contro il ddl 1660, è iniziata in piazza XXIV Maggio, dopo un’azione di boicottaggio su una sede di McDonald’s.

La tensione è aumentata rapidamente; i manifestanti hanno lanciato bombe carta e alcuni incappucciati hanno oscurato le telecamere di sorveglianza lungo il percorso, per poi riunirsi al resto del gruppo. La situazione è degenerata in via Coni Zugna, dove è stata vandalizzata una filiale di Intesa San Paolo. Diversi partecipanti hanno anche assalito un supermercato Carrefour, lanciando oggetti e colpendo l’insegna con pugni e bottiglie. Successivamente, i manifestanti hanno rovesciato un bidone dell’immondizia e lo hanno utilizzato per infrangere le vetrine della filiale di Unicredit, sradicando un cartello stradale per sfondare le porte della banca e lanciando petardi all’interno.

Tensioni si sono verificate anche davanti a un Carrefour su Ripa di Porta Ticinese, dove sono stati lanciati sassi e bottiglie contro la polizia antisommossa, che si è preparata a rispondere a ulteriori attacchi. Il corteo ha proseguito verso l’università Iulm, dove si è concluso in via Ettore Ponti.