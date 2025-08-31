Corteo a Venezia per Gaza durante la Mostra del Cinema

Oltre 5mila persone si sono riunite oggi nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, per partecipare a un corteo a favore di Gaza, in coincidenza con la Mostra del Cinema Internazionale. Il selciato era adornato da centinaia di barchette di carta decorate con la bandiera palestinese. Gli attivisti hanno lanciato il grido “Palestina libera”, esprimendo la loro protesta contro il genocidio nella Striscia, in un momento in cui la questione palestinese è particolarmente attuale. Uno striscione portava la scritta: “Stop genocide – Palestina libera dal fiume fino al mare”.

La manifestazione, organizzata dai centri sociali del Nordest e dal circolo Anpi ‘7Martiri’ di Venezia, ha animato le strade della città. Il corteo ha sfilato lungo il Gran Viale, arrivando fino al lungomare del Lido, vicino al Palazzo del Cinema. A partecipare sono stati anche collettivi, associazioni e la rete Venice4Palestine, che unisce attori, registi e tecnici del settore, tutti uniti nella condanna delle atrocità in Gaza.

Tra i sostenitori della causa, vari attori presenti al Lido per la Mostra del Cinema, come Lorenzo Zebetti, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro e Ottavia Piccolo. Anche il disegnatore Zerocalcare ha partecipato. L’attrice Loredana Cannata, giunta da Roma per l’evento, ha dichiarato in un’intervista video, condivisa sui social dai movimenti Venice4Palestine e No Bavaglio, che è fondamentale essere presenti, sottolineando l’importanza storica del loro impegno.