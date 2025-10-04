20.4 C
Da StraNotizie
Corteo a Roma per Gaza e Palestina, partecipazione massiccia

A Roma si svolge una nuova mobilitazione a favore di Gaza e della Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia, oggi migliaia di persone sono attese al corteo nazionale che partirà da Porta San Paolo e arriverà a piazza San Giovanni. Il corteo prevede la partecipazione di delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi da diverse regioni. Sono attesi anche i parlamentari italiani che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla.

Il piano di sicurezza predisposto dalle autorità è complesso e prevede controlli severi. Già durante le ore precedenti al corteo, diverse segnalazioni hanno indicato che pullman diretti a Roma sono stati fermati e le persone a bordo identificate. Alcuni manifestanti hanno denunciato perquisizioni a tappeto alle stazioni ferroviarie e controlli sui mezzi diretti verso la capitale.

Intanto, il corteo ha preso il via con uno slogan chiaro: “Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza”. Migliaia di partecipanti hanno già riempito Porta San Paolo, portando bandiere palestinesi e striscioni. La manifestazione è significativa, in quanto mira a esprimere solidarietà e resistenza per il popolo palestinese e ci si aspetta la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.

Il percorso del corteo toccherà luoghi emblematici della città come il Colosseo, prima di concludersi a piazza San Giovanni. Mentre le autorità cercano di garantire la sicurezza, l’atmosfera tra i partecipanti è di determinazione e impegno.

