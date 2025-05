Corteo a Roma contro il decreto sicurezza di Meloni

Circa 150.000 persone hanno partecipato a un corteo a Roma contro il decreto sicurezza del governo Meloni, secondo gli organizzatori. Tuttavia, la Questura ha stimato la presenza di circa 10.000 manifestanti nel momento culminante del corteo, situato in fondo a via Labicana, vicino al Colosseo.

Il corteo, definito una risposta alla repressione governativa, ha visto sfilare una marea di partecipanti con lo slogan “Alziamo la testa contro lo Stato di paura”. Tra le varie bandiere, si sono viste quelle della pace e della Palestina, insieme a cartelli con scritte provocatorie come “Manganelli fallimento di Stato” e “Se loro fanno il fascismo, noi faremo la resistenza”. Erano presenti organizzazioni come la Cgil, la rete no del, il Pd e una delegazione del M5s.

Un gruppo di circa centosessanta manifestanti si è fermato a piazzale Numa Pompilio, annunciando di volersi accampare per tutta la notte e interrompere il Giro d’Italia. Tra loro, c’erano bandiere di Potere al Popolo, studenti di Osa e Cambiare Rotta.

Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno notato l’affissione di una bandiera della X Mas da un palazzo in via Labicana, scatenando cori antifascisti. La polizia ha identificato l’autore e sta valutando eventuali provvedimenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com