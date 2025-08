Corte Ue ribalta le norme italiane sulla sicurezza dei paesi

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sollevato importanti questioni riguardanti la definizione di paesi sicuri e la loro applicazione da parte degli Stati membri. In particolare, i giudici hanno stabilito che un paese può essere considerato sicuro solo se questa condizione si applica a tutta la popolazione e non solo a specifiche categorie. Questo principio è stato chiaramente enunciato in risposta a un ricorso presentato da un tribunale romano, che aveva evidenziato la questione della sicurezza dei migranti trattenuti in Albania.

La sentenza impone ai tribunali nazionali di verificare l’effettiva sicurezza di un paese designato come tale. Qualora emergessero lacune nella sicurezza generale, i giudici possono dichiarare illegittima la designazione. Allo stesso tempo, esclude la possibilità di eccezioni temporanee fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento europeo nel 2026. Questa decisione segna un colpo per le politiche del governo Meloni, che si era basato sull’assunzione che i giudici non potessero esaminare la legittimità della sicurezza dei paesi coinvolti.

Inoltre, la Corte ha chiarito che le fonti utilizzate per giustificare la classificazione di un paese come sicuro devono essere accessibili e verificabili. La mancanza di trasparenza nelle informazioni utilizzate per le designazioni è stata bocciata. La presidenza del Consiglio ha espresso sorpresa per questa decisione, sostenendo che i giudici stiano oltrepassando i propri limiti. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che la conformità alle normative europee è essenziale e che la politica migratoria non può aggirare la legge.