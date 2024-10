Corte Ue: Deferimento all’Italia per Stipendi Inadeguati degli Insegnanti Precari

La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea a causa dei stipendi insufficienti degli insegnanti precari e dell’uso prolungato e considerato abusivo dei contratti a tempo determinato. Questa situazione, che perdura da anni, è vista come una violazione della direttiva 1999/70/CE, che stabilisce il diritto alla non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. In particolare, la Commissione sottolinea che l’Italia non ha messo in atto misure adeguate per tutelare i precari della scuola, i cui stipendi non sono adeguati in base agli anni di servizio accumulati, creando una disparità con i docenti di ruolo, che ricevono regolarmente incrementi salariali.

Oltre agli insegnanti, il problema si estende anche al personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), per il quale la successione di contratti brevi è considerata una violazione delle normative europee. Il procedimento di infrazione è iniziato nel luglio 2019 durante il governo Conte I, con successivi richiami da parte della Commissione in diversi momenti fino ad oggi.

Attualmente, in Italia ci sono circa 943.000 insegnanti, di cui tra 165.000 e 250.000 sono precari, a seconda delle fonti. Gli insegnanti italiani, inoltre, si trovano in una situazione svantaggiata, con salari tra i più bassi negli Stati occidentali e un’età media di ingresso nel ruolo decisamente alta (circa 45 anni). Nonostante ciò, il sistema scolastico soffre di una cronica carenza di personale docente, che negli ultimi anni è stata temporaneamente affrontata tramite misure come la “Messa a disposizione” e interpellazioni dirette dalle scuole con posti vacanti.

Per affrontare queste problematiche, il governo Meloni ha introdotto il decreto legge “Salva-infrazioni”, che prevede sanzioni più severe per i datori di lavoro che abusi dei contratti a termine. Attualmente, un lavoratore può rimanere in situazione di precarietà per un massimo di 12 mesi, estensibile in alcuni casi fino a 24. Le nuove disposizioni prevedono indennizzi che variano dalle 4 alle 24 mensilità per i lavoratori della pubblica amministrazione in caso di abuso. Queste misure sono un tentativo di migliorare la condizione dei precari nel settore scolastico e di allineare l’Italia alle normative europee.