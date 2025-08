Corte UE boccia il governo Meloni sui Paesi sicuri in asilo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza cruciale riguardo ai “Paesi d’origine sicuri”, stabilendo che tale classificazione deve valere per tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. Questa decisione, annunciata venerdì, ha un impatto significativo sull’Italia, dove diversi tribunali avevano espresso dubbi riguardo all’estensione della lista di Paesi considerati sicuri dal governo Meloni.

La Corte ha affermato il diritto dei giudici nazionali di contestare la classificazione di un Paese se non rispetta i criteri europei, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella corretta applicazione delle normative UE. Al centro della controversia c’è l’inclusione di Stati come Egitto e Bangladesh nell’elenco dei Paesi sicuri, una scelta che facilita procedure accelerate per le richieste d’asilo e rende più rapidi i rimpatri.

La direttiva europea del 2013 definisce un “Paese sicuro” in base al rispetto dei diritti umani e di un sistema democratico. Tuttavia, la prassi attuale evidenzia disuguaglianze tra gli Stati membri, come dimostrato dall’inclusione della Tunisia nella lista da parte dell’Italia, nonostante le evidenti discriminazioni verso specifici gruppi di migranti.

La Corte ha osservato che la lettura “flessibile” del governo italiano non sia conforme al diritto europeo, supportando così i giudici che avevano bloccato i trasferimenti di migranti in Albania. Tuttavia, la sentenza avrà un’applicazione limitata fino a giugno 2026, quando entrerà in vigore un nuovo Regolamento UE sulla procedura di asilo, il quale introduce criteri meno restrittivi.

Il governo italiano ha contestato fermamente la sentenza, annunciando l’intenzione di esplorare soluzioni normative per mantenere le attuali politiche di asilo e migrazione, creando così una nuova tensione tra le norme europee e le decisioni nazionali in materia migratoria.