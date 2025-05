Corte Costituzionale: Pma e diritto della donna singola

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’articolo 5 della legge 40 del 2004, che limita l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) alle donne in coppia. La sentenza numero 69 evidenzia come questa scelta legislativa non violi il principio di autodeterminazione femminile, considerata la presenza di rilevanti implicazioni bioetiche e sociali legate alla Pma.

Secondo la Corte, la legislazione attuale giustifica il divieto per le donne singole di accedere alla Pma basandosi sul principio di precauzione, mirato a tutelare i diritti dei futuri nati. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto opportuno non promuovere progetti genitoriali che escludano la figura paterna, soprattutto in un contesto normativo che per ora non contempla tale possibilità.

Tuttavia, la Corte ha anche affermato che non esistono ostacoli di natura costituzionale per una futura estensione dell’accesso alla Pma a famiglie monoparentali, invitando il legislatore a considerare la questione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com