Corte costituzionale conferma legittimità misure Covid Italia

La vicepresidente del Senato e senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, ha commentato la sentenza con cui la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate contro le norme emergenziali adottate durante la gestione del Covid-19. La Corte costituzionale ha stabilito che le misure adottate durante la pandemia, compreso l’obbligo vaccinale e le conseguenze sul rapporto di lavoro per chi sceglieva di non adempiervi, erano legittime, proporzionate e coerenti con la Costituzione.

Secondo Castellone, la sentenza mette fine agli anni di strumentalizzazioni politiche e di sciacallaggio da parte della destra, e smentisce definitivamente una narrazione tossica costruita sulla pelle dei cittadini. La vicepresidente del Senato afferma che una parte politica ha alimentato paure, sospetti e divisioni, mettendo in discussione il lavoro di medici, operatori sanitari e istituzioni che hanno agito per salvare vite umane e proteggere la collettività.

La Corte costituzionale chiarisce che non c’è stata alcuna violazione dei diritti fondamentali, poiché le misure erano temporanee, motivate da esigenze di sanità pubblica e fondate sul principio di responsabilità individuale verso la salute degli altri. Inoltre, la Consulta ribadisce che chi ha scelto di non rispettare gli obblighi di prevenzione sanitaria ha compiuto una scelta individuale, legittima, ma non priva di conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.

Castellone conclude che la sentenza restituisce dignità e verità a una stagione difficile, nella quale lo Stato ha fatto ciò che doveva fare: difendere la salute pubblica. La vicepresidente del Senato afferma che è tempo che anche la politica ne prenda atto, archiviando definitivamente le polemiche pretestuose e riconoscendo che la gestione della pandemia non è stata una deriva autoritaria, ma un atto di responsabilità verso il Paese.