Corte Costituzionale boccia legge Toscana suicidio assistito

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza sulla legge regionale toscana relativa all’aiuto al suicidio. La Corte ha respinto le censure statali sulla legge, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. La legge regionale è stata ritenuta riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegue la finalità di dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale per l’assistenza sanitaria alle persone che chiedono di essere aiutate a morire.

Tuttavia, numerose disposizioni della legge sono state dichiarate incostituzionali perchè hanno invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. L’articolo 2 è stato dichiarato incostituzionale perchè viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Anche l’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “o un suo delegato”, poiché consente la presentazione dell’istanza anche a un delegato e deroga al quadro normativo fissato dalla legge.

Gli articoli 5 e 6 sono stati dichiarati incostituzionali perchè prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione, invade la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. La Corte ha anche dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, che disciplina il supporto al suicidio medicalmente assistito e impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico, poiché viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Altri commi dell’articolo 7 sono stati dichiarati incostituzionali perchè interferiscono con definizioni riservate al legislatore statale o prevedono la possibilità di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, che non è applicabile nel caso del suicidio medicalmente assistito. Le altre disposizioni della legge regionale sono state ritenute immuni da censure. La Corte ha concluso che l’introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale non è preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.