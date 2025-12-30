Corte Costituzionale boccia legge Toscana suicidio assistito

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo, stabilendo che la legge toscana sul fine vita non è illegittima, ma alcune sue disposizioni violano le competenze dello Stato e quindi devono essere modificate. La legge regionale ha una finalità prevalentemente organizzativa, pertanto lo Stato non ha ancora approvato una legge sul suicidio assistito, ma ciò non impedisce alle regioni di intervenire per organizzare i servizi sanitari, sempre nel rispetto dei confini fissati dalla Costituzione.

Numerose disposizioni della legge regionale hanno invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. In particolare, l’articolo 2, che individua i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, è stato dichiarato incostituzionale perché viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.

I giudici hanno anche censurato alcune scelte procedurali della legge toscana, come ad esempio il fatto che la richiesta di accesso al suicidio assistito possa essere presentata da un delegato del paziente, in violazione delle disposizioni della legge sul consenso informato e sul rapporto diretto tra medico e paziente.

Sono stati dichiarati incostituzionali anche gli articoli che imponevano termini stringenti per la verifica dei requisiti e per la definizione delle modalità di attuazione della procedura, in quanto invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Inoltre, la Corte ha ritenuto improprio il ruolo attribuito alle aziende sanitarie locali (ASL) e il riferimento a un ulteriore “livello di assistenza sanitaria”, poiché la definizione dei livelli essenziali di assistenza spetta esclusivamente allo Stato.

Restano valide le altre disposizioni della legge regionale, nella misura in cui si limitano a profili organizzativi e procedurali compatibili con il quadro costituzionale. La Corte sostiene che il fatto che il Parlamento non abbia ancora approvato una legge nazionale sul suicidio assistito non impedisce alle regioni di adottare norme di tipo organizzativo e procedurale, purché non invadano le competenze dello Stato.