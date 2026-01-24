Corte costituzionale boccia legge Puglia su fondi sanitari

La Corte costituzionale ha stabilito che le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, possono utilizzare i fondi del Servizio sanitario regionale solo per finanziare i livelli essenziali di assistenza e non per spese non direttamente destinate a prestazioni sanitarie. Ciò è stato affermato nella sentenza numero 4, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due articoli della legge della Regione Puglia, che prevedevano l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie.

La Corte ha affermato che non è in contrasto con la Costituzione l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie.

La Corte ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 117 della legge della Regione Puglia, che prevede la presenza di un biologo con la specializzazione in nutrizione nei centri per la cura dei disturbi alimentari. Infine, la Corte ha affermato che non sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 132 e 217 della legge pugliese, che prevedono l’intercambiabilità dei tecnici sanitari della riabilitazione nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche.

Tuttavia, la Corte ha circoscritto la portata normativa di tali disposizioni, stabilendo che l’intercambiabilità deve operare solo in via residuale e rigorosamente temporanea, in considerazione della carenza delle figure professionali necessarie sul territorio pugliese.