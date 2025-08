Corso gratuito sulla politica italiana per italiani all’estero

Il prossimo 16 agosto alle 18:00 (ora brasiliana), il Partito Democratico Brasiliano insieme ai suoi omologhi in Argentina e nel mondo darà avvio a un nuovo corso di formazione. L’iniziativa, intitolata “Cittadinanza, Democrazia e Governo in Italia”, si svolgerà in collaborazione con la Fundación Lined Global.

Il corso avrà una durata di nove settimane e si concentrerà su aspetti fondamentali del sistema politico italiano, tra cui la Costituzione, il processo legislativo, il ruolo della cittadinanza attiva e le connessioni con la comunità italiana all’estero. Le lezioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e saranno successivamente disponibili su YouTube, con traduzioni in italiano, inglese e spagnolo, complete di sottotitoli.

La partecipazione al corso è gratuita, sebbene sia prevista la possibilità di effettuare donazioni volontarie. Destinatari privilegiati dell’iniziativa sono gli italiani residenti all’estero, interessati a rafforzare il loro legame con l’Italia e le dinamiche politiche nazionali. Gli interessati possono registrarsi compilando il modulo accessibile tramite un apposito link.