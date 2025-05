Corso Gratuito Progettista Meccanico: Design del Veicolo

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: CORSO GRATUITO PER PROGETTISTA MECCANICO IN DESIGN DEL VEICOLO



🏢 Azienda: Adecco



📍 Luogo: Bologna

Se sei appassionato di ingegneria meccanica e vuoi specializzarti nel design del veicolo, non perdere l’opportunità di partecipare al nostro corso gratuito a Bologna! Richiediamo laurea in ingegneria meccanica o diploma tecnico, flair per la progettazione e conoscenze di software CAD. Al termine del corso, avrai l’opportunità di entrando nel mondo dell’automotive con competenze all’avanguardia. Scopri di più e inizia la tua carriera con Adecco! Iscriviti ora!