Corso gratuito per proprietari di cani a Morbegno

Per i proprietari di cani è disponibile un corso di formazione rivolto a conoscere le loro esigenze, la comunicazione e i comportamenti degli animali, oltre alle normative per garantire il loro benessere e la sicurezza di tutti. Gli incontri si terranno il 13 e 14 novembre a Morbegno e sono gratuiti, con la possibilità di ottenere un attestato di “Patentino” al termine del corso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il corso è organizzato dall’Ats della Montagna e sarà condotto da esperti del Dipartimento Veterinario e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato, fino a esaurimento posti.

Il primo giorno, le lezioni inizieranno con un’introduzione di Silvia Fiorina, Direttore della Sanità animale dell’Ats della Montagna, seguita dagli interventi di Federico Noto, responsabile dell’Igiene Urbana Veterinaria, e di Gloria Andreoli, medico veterinario esperto in comportamento. Noto parlerà delle norme per la tutela degli animali da compagnia, concentrandosi sugli obblighi dei proprietari, mentre Andreoli discuterà dell’etogramma del cane, delle sue esigenze, delle fasi di sviluppo e della comunicazione, con un occhio particolare al rapporto con i bambini.

Il secondo giorno, il modulo sarà gestito da Dario Buzzi, specialista in comportamento animale, che tratterà le differenze tra razze canine, i problemi comportamentali comuni e le figure professionali in medicina comportamentale veterinaria.

Il corso si concluderà con un test di verifica per chi ha partecipato ad almeno l’80% delle lezioni. Gli incontri si svolgeranno dalle 13.30 alle 18.30 nella sala riunioni dell’ATS della Montagna, in via Martinelli 13. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile online. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dipartimento Veterinario dell’Ats della Montagna al numero 0342555873.

