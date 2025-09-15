Corso gratuito di videomaking e AI per giovani a Forlì

Vertov Project offre un corso di formazione gratuito rivolto a giovani tra i 15 e i 34 anni, con l’obiettivo di sviluppare competenze nell’uso dell’intelligenza artificiale nel campo audiovisivo. I fondatori Davide Mastrangelo e Francesca Leoni sottolineano l’importanza di non essere semplici spettatori della trasformazione tecnologica, ma di apprendere a utilizzare consapevolmente questi strumenti.

Il corso, che si svolgerà dal 25 settembre all’11 dicembre alla Fabbrica delle Candele di Forlì, prevede 50 ore di formazione suddivise in sette moduli, con lezioni il martedì e il giovedì. Al termine del percorso, ci sarà un evento di presentazione dei lavori creati dai partecipanti.

L’obiettivo principale è formare una nuova generazione di videomaker e artisti in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale in modo innovativo e critico. Il progetto è finanziato dal Comune di Forlì e dall’Assessorato alle Politiche giovanili, con il supporto di Romagna Iniziative, ed è parte delle attività in occasione di dieci anni di Ibrida Festival.

Leoni e Mastrangelo evidenziano l’importanza dell’AI generativa come strumento creativo, sottolineando la necessità di conoscerne le potenzialità e i limiti. L’Assessora Paola Casara evidenzia il privilegio di offrire opportunità formative di alto livello ai giovani, con il supporto di esperti che apporteranno le loro competenze per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il corso prevede masterclass con professionisti del settore e diverse attività pratiche, inclusi montaggio video e narrazione visiva. Le lezioni si terranno nei mesi di ottobre e novembre. Per iscriversi, è possibile contattare Vertov Project entro il 22 settembre.