Corso Gratuito di Tecniche di Segreteria per Studi Medici

💼 Titolo del lavoro: TECNICHE DI SEGRETERIA STUDIO MEDICO – CORSO GRATUITO – con Attestato



🏢 Azienda: ETAss



📍 Luogo: Milano

Corso Gratuito di Tecniche di Segreteria per Studio Medico a Milano – Certificazione Inclusa!

Sei interessato a lavorare in un ambiente dinamico e stimolante nel settore sanitario? ETAss offre un’opportunità imperdibile: un corso gratuito di Tecniche di Segreteria per Studio Medico con attestato finale, situato a Milano.

Requisiti Principali:

Diploma di scuola superiore

Buone capacità comunicative e relazionali

Familiarità con l’uso del computer e dei principali software gestionali

Unisciti a noi per apprendere le competenze fondamentali per gestire l’amministrazione di uno studio medico, migliorando così le tue possibilità di carriera in un settore in crescita. Non perdere questa occasione! Scopri di più e candidati ora!