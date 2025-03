Corso Gratuito di Specializzazione in Social Media: Competenze e Strategie per il Successo Digitale a Verona – T70A366831

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Corso gratuito per TECNICO SPECIALIZZATO IN SOCIAL MEDIA: competenze e strategie per il successo digitale – Verona – T70A366831



Azienda: Penta Formazione



Descrizione del lavoro: Desideri dominare il mondo dei social media e aprire le porte a nuove opportunità? Questa è la tua occasione per trasformare il tuo percorso lavorativo con il nostro corso intensivo!Penta Formazione organizza per disoccupati un corso gratuito sul profilo di tecnico specializzato in Social Media della durata di 64 ore, finanziato dalla Regione Veneto. Questa opportunità ti permetterà di entrare nel mondo del lavoro con professionalità e creatività!Ecco cosa sarà approfondito durante il” Corso gratuito per TECNICO SPECIALIZZATO IN SOCIAL MEDIA: competenze e strategie per il successo digitale”:· Principali Tecniche e Metodologie di Analisi di Mercato: I partecipanti impareranno a raccogliere e interpretare dati di mercato, comprendere i comportamenti dei consumatori e identificare le tendenze emergenti per supportare decisioni strategiche.· Principi e Tecniche di Marketing: Verranno affrontati i fondamenti del marketing tradizionale e digitale, analizzando le leve promozionali più efficaci e le dinamiche che regolano il mercato.· Principali Tecniche di Content Management: Il corso fornirà le competenze necessarie per creare, gestire e ottimizzare contenuti digitali, garantendo coerenza e qualità nella comunicazione online.· Riferimenti Normativi e Legislativi Relativi al Copyright: Verranno approfondite le normative sulla proprietà intellettuale e i diritti d’autore, con particolare attenzione all’uso corretto dei contenuti protetti.· Principali Programmi, Tecniche e Strumenti per la Creazione e Gestione di Contenuti Multimediali: I partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare strumenti pratici per la produzione di contenuti digitali, come post, video, stories, acquisendo competenze tecniche immediatamente applicabili.Data di inizio: 28/02/2025⏱️ Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 18.00Sede: Penta Formazione srl via Bassa 14, Sommacampagna (VR)PERCHÉ PARTECIPARE A QUESTO CORSO?

Formatori e docenti appassionati e competenti del settore

Lezioni in presenza pratiche con esercitazioni mirate

Aule di informatica all’avanguardia

È inoltre prevista un’indennità di frequenza di € 3,5/h alla partecipazione di almeno il 70% del monte ore totale previsto per la formazione che ti verranno pagate al termine del corso.

Non perdere l’opportunità di acquisire competenze per migliorare la tua produttività! Iscriviti ora e preparati a migliorare il tuo profilo. Contattaci per maggiori informazioni.Non perdere l’opportunità di investire nel tuo futuro! Iscriviti ora cliccando quiAl termine del percorso verrà consegnato l’attestato di messa in trasparenza dei risultati di apprendimento.Il progetto è finanziato dal Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) contribuendo all’attuazione della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con DGR n. 1147 del 19 settembre 2023, in prosecuzione delle DGR n. 248 del 15 marzo 2022 e DGR n. 911 del 20 luglio 2023.



Luogo: Verona