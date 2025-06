Corso Estivo di Ripresa Video e Regia: Iscriviti Ora!

Il mondo del cinema italiano ricorda una grande attrice scomparsa, Lea Massari, il 23 giugno, a pochi giorni dal suo novantaduesimo compleanno. Attiva soprattutto tra gli anni ’50 e ’70, ha preso parte a film sia di carattere autorale che popolare, lavorando con registi di spicco come Antonioni, Malle e Monicelli.

Nata a Roma nel 1933, Lea Massari ha vissuto tra la Svizzera e Parigi prima di avvicinarsi alla recitazione, dopo aver iniziato studi di architettura. Il suo nome d’arte deriva da un fidanzato scomparso prematuramente. Ha esordito nel 1954 con “Proibito” di Mario Monicelli, ma il ruolo che l’ha lanciata a livello internazionale è stato in “L’avventura” di Michelangelo Antonioni, dove ha interpretato un personaggio chiave, Anna, la cui misteriosa scomparsa segna la narrazione del film.

Nel corso della sua carriera, ha esplorato diversi generi, passando dalla commedia all’epica storica. Ha recitato in “Una vita difficile” di Dino Risi, “Il colosso di Rodi” di Sergio Leone e “Le quattro giornate di Napoli” di Nanni Loy. Negli anni ’70, si è spostata in Francia, recitando in film di successo come “L’amante” di Claude Sautet e “Soffio al cuore” di Louis Malle.

Massari ha anche partecipato a pellicole significative come “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini e “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi, per cui ha ricevuto il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Nonostante il suo notevole successo, ha mantenuto una vita riservata e un distacco dall’ambiente cinematografico, impegnandosi anche in attività di volontariato e scelte personali come il vegetarianesimo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sentieriselvaggi.it