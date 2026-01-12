Corso di turismo nel Parco del Pollino

Si terrà oggi, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico di Viggianello, la presentazione del Corso di Educazione al Turismo ambientale ed escursionistico. L’iniziativa nasce dalla convenzione stipulata fra l’Ente Parco Nazionale del Pollino e l’IIS Miraglia di Lauria, nell’ottica del potenziamento didattico e dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’indirizzo di studio di Turismo dell’Istituto Tecnico di Viggianello.

Il corso ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza del Parco del Pollino, del suo patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, e di fare acquisire le competenze di base e i requisiti specifici necessari per le professioni legate al settore turistico. Il corso avrà durata triennale ed è rivolto agli alunni del Triennio dell’ITE di Viggianello.

All’iniziativa di presentazione del Corso interverranno il Dirigente Scolastico, Ing. Lorenzo Santandrea, il Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, dott. Luigi Lirangi, il Direttore F.F. dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, dott.ssa Angelina Fasanella, il Coordinatore dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco del Pollino, Andrea Vacchiano, e il Responsabile del Settore Ionio-Tirreno di AssoGuide, Andrea D’Onofrio. Saranno presenti i Sindaci del territorio del Mercure-Pollino.