Corso di primo soccorso per animali a Moncalieri

Da StraNotizie
Il 5 ottobre si terrà a Moncalieri il primo corso di primo soccorso per animali, certificato e organizzato dall’associazione Edo-Lo in collaborazione con il comune. Il corso, condotto da Mario Caldara, istruttore della Salvamento Academy, si propone di fornire ai proprietari di animali domestici strumenti utili per gestire situazioni di emergenza.

L’assessore ai diritti degli animali, Alessandra Borello, ha sottolineato che questo corso nasce per rispondere alle esigenze dei possessori di animali. Il supporto dei proprietari può facilitare il lavoro del veterinario, che non sarà sostituito nelle sue competenze mediche, ma potrà avvalersi di un aiuto prezioso nei momenti critici.

Il corso avrà luogo nel pomeriggio presso il centro polifunzionale Don GP Ferrero, situato in via Santa Maria 27 bis. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347.0709366 o scrivere all’indirizzo email [email protected].

