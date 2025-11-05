13.6 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Tecnologia

Corso di Make Up Artist a Matera: Creatività e Innovazione

Da stranotizie
Corso di Make Up Artist a Matera: Creatività e Innovazione

Il 7 novembre 2025 alle 11, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, si terrà la cerimonia finale del corso per make up artist dedicato al cinema e allo spettacolo, organizzato dalla Lucana Film Commission insieme a Cinecittà Spa.

Questo evento segna la conclusione di un percorso formativo di alto livello, che ha visto protagonisti sei giovani professionisti, seguiti dal maestro Alberto Blasi. Durante la cerimonia, Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, e Enrico Bufalini, direttore di Cinecittà, presenteranno gli attestati di partecipazione ai corsisti.

L’evento permetterà di documentare il lavoro svolto attraverso dimostrazioni pratiche e presentazioni dei progetti realizzati. Sarà un’opportunità per evidenziare l’impegno, la passione e la competenza che caratterizzano il lavoro nel settore cinematografico.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Tributo a Lucio Dalla: emozioni al Teatro di Benevento
Articolo successivo
Nuove ventole NZXT Performance per un raffreddamento eccellente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.