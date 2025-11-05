Corso di Make Up Artist a Matera: Creatività e Innovazione

Il 7 novembre 2025 alle 11, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, si terrà la cerimonia finale del corso per make up artist dedicato al cinema e allo spettacolo, organizzato dalla Lucana Film Commission insieme a Cinecittà Spa.

Questo evento segna la conclusione di un percorso formativo di alto livello, che ha visto protagonisti sei giovani professionisti, seguiti dal maestro Alberto Blasi. Durante la cerimonia, Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, e Enrico Bufalini, direttore di Cinecittà, presenteranno gli attestati di partecipazione ai corsisti.

L’evento permetterà di documentare il lavoro svolto attraverso dimostrazioni pratiche e presentazioni dei progetti realizzati. Sarà un’opportunità per evidenziare l’impegno, la passione e la competenza che caratterizzano il lavoro nel settore cinematografico.

