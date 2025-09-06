26.2 C
Roma
sabato – 6 Settembre 2025
Tecnologia

Corso di Intelligenza Artificiale per la Sostenibilità in Italia

Da StraNotizie
Corso di Intelligenza Artificiale per la Sostenibilità in Italia

L’Università di Pisa ha avviato un nuovo corso intitolato “Artificial Intelligence for Sustainability”, che integra intelligenza artificiale, innovazione e sostenibilità in un percorso formativo originale. Il corso, in inglese e con modalità ibrida (comprendente attività online e incontri in presenza), è aperto a tutti gli studenti, incluse le discipline umanistiche, senza requisiti di accesso specifici.

Il corso si svolgerà nel primo semestre dell’anno accademico precedente e comprende un totale di 60 ore, di cui 9 in presenza, con l’attribuzione di 6 crediti formativi universitari. Un elemento centrale del programma è un project work finale che affronta sfide reali presentate da organizzazioni partner, consentendo agli studenti di lavorare in team multidisciplinari su casi pratici. L’esame prevede la presentazione di un progetto applicato che integri competenze tecniche, pensiero critico e innovazione.

Durante il corso, verranno trattati temi come l’uso etico dell’intelligenza artificiale, modelli generativi, analisi dei dati, progettazione eco-innovativa e ottimizzazione delle risorse. Sarà posta particolare enfasi sugli aspetti sociali, ambientali ed economici della sostenibilità, adottando un approccio interdisciplinare e pratico.

Il corso è parte del progetto europeo DETAILLs, finanziato dal programma Erasmus+ e diretto dal professor Filippo Chiarello del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni. Secondo il professor Chiarello, l’obiettivo è fornire agli studenti strumenti concreti per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo responsabile e creativo, affrontando le sfide della sostenibilità in modo innovativo e inclusivo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
20.000 a Milano per il Leoncavallo: Bisio contro la chiusura
Articolo successivo
Messaggio di Speranza dal Cardinale di Gerusalemme a Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.