Corso di Ingegneria del Politecnico a Sondrio in modalità ibrida

Il Politecnico di Milano ha avviato un corso di laurea triennale in Ingegneria informatica a Sondrio, in modalità ibrida. Questo programma include lezioni frontali nella sala multimediale dell’Apf e moduli online, seguendo il calendario dell’ateneo. Si tratta di un’importante iniziativa che porta nel capoluogo valtellinese un’offerta formativa di alta qualità, equiparabile a quella offerta nella sede centrale di Milano.

I costi di iscrizione per il corso sono gli stessi previsti per gli studenti che frequentano in sede e variano in base all’ISEE. Per accedere al corso, è richiesto il superamento del test di ammissione del Politecnico. A Sondrio sono disponibili circa 30 posti.

Un aspetto rilevante è che, grazie a un accordo con il Comune di Sondrio, non è necessario pagare il contributo aggiuntivo di 1.500 euro solitamente richiesto per i corsi online. Le tasse universitarie sono calcolate in relazione all’ISEE e possono oscillare tra circa 167 euro, per chi rientra nella no tax area, e circa 3.893 euro. Inoltre, sono disponibili agevolazioni e riduzioni, consultabili sul sito del Politecnico.