21.9 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Attualità

Corso di Ingegneria del Politecnico a Sondrio in modalità ibrida

Da StraNotizie
Corso di Ingegneria del Politecnico a Sondrio in modalità ibrida

Il Politecnico di Milano ha avviato un corso di laurea triennale in Ingegneria informatica a Sondrio, in modalità ibrida. Questo programma include lezioni frontali nella sala multimediale dell’Apf e moduli online, seguendo il calendario dell’ateneo. Si tratta di un’importante iniziativa che porta nel capoluogo valtellinese un’offerta formativa di alta qualità, equiparabile a quella offerta nella sede centrale di Milano.

I costi di iscrizione per il corso sono gli stessi previsti per gli studenti che frequentano in sede e variano in base all’ISEE. Per accedere al corso, è richiesto il superamento del test di ammissione del Politecnico. A Sondrio sono disponibili circa 30 posti.

Un aspetto rilevante è che, grazie a un accordo con il Comune di Sondrio, non è necessario pagare il contributo aggiuntivo di 1.500 euro solitamente richiesto per i corsi online. Le tasse universitarie sono calcolate in relazione all’ISEE e possono oscillare tra circa 167 euro, per chi rientra nella no tax area, e circa 3.893 euro. Inoltre, sono disponibili agevolazioni e riduzioni, consultabili sul sito del Politecnico.

Articolo precedente
Investimenti pubblici in Campania: un motore per il Sud
Articolo successivo
Amal Clooney incanta a Londra con look sorprendente agli Albie Awards
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.