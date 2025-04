Corso di Formazione sulla Transizione Verde e la Sostenibilità Ambientale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Corso di formazione Transizione Green e Sostenibilità Ambientale



Azienda: Gi Group



Descrizione del lavoro: Sei da sempre sensibile alle Tematiche Green?Ti piacerebbe seguire un percorso di formazione gratuito per approfondire le tematiche legate alla sostenibilità, alla transizione ecologica e all’ economia circolare?Questa potrebbe essere l’opportunità giusta per te!La Filiale Gi Group SpA di Padova promuove un corso di formazione gratuito dedicato alla:Transizione Green e alla Sostenibilità AmbientaleDi cosa si tratta?Il corso ha una durata di 40 ore e approfondirà le seguenti tematiche:· Educazione alla sostenibilità ambientale· I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile· Nuove tecnologie per la produzione di energia· Dall’economia lineare all’economia circolare· Impatto della transizione green nei settori produttivi chiave (agroalimentare, edilizia e costruzioni, fashion, turismo, meccanica e materiali)· Citizen Science e Open Innovation per favorire la transizione ecologica· Metodologie e strumenti per l’educazione e la formazione alla sostenibilità ambientaleDurante l’attività in aula verranno svolte esercitazioni pratiche per rinforzare la propria presentazione professionale per affacciarsi al mercato del lavoro preparati anche rispetto alle tematiche green.Requisiti:Requisito per la partecipazione al corso è il possesso dell’Assegno Gol rilasciato dal Centro per l’Impiego.Alcune specifiche in più:Scegliere tra una delle opzioni:Il percorso avrà una durata di 40 ore e si svolgerà dal 19 maggio al 10 giugno in Modalità Mista (lezioni online e in presenza) presso Ifoa Formazione Via Giacinto Andrea Longhin, 83 – 35129 Padova.Tutti i corsi avviati a partire dal 1° aprile 2025 prevederanno, in sostituzione dell’indennità di frequenza, il Bonus di Partecipazione che è possibile richiedere rivolgendosi al Centro per l’Impiego (CPI) competente per territorio.Il corso è finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del Programma GOL ed è rivolto a persone disoccupate domiciliate in Veneto.Al termine del corso di formazione i partecipanti saranno seguiti e supportati da un Consulente Gi Group esperto nel Mercato del Lavoro che li accompagnerà nel reinserimento nel mondo del lavoro. Al Termine del corso verrà rilasciato Attestato di Partecipazione.Se sei interessato/a a partecipare a questo percorso, inviaci la tua candidatura!Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.I valori che ci contraddistinguono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.Consulta tutti i nostri annunci suGi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 – SG).L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati



Luogo: Padova