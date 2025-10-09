17.5 C
Corso di formazione sulla cybersicurezza in Italia

Corso di formazione sulla cybersicurezza in Italia

Il progetto di formazione “Educare alla cybersicurezza” è stato presentato presso l’Istituto Leonardo da Vinci e mira a fornire competenze nel settore della cybersecurity. Questa iniziativa è coordinata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla presentazione hanno partecipato oltre 100 dirigenti scolastici, e il percorso formativo è dedicato sia ai dirigenti che agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola del Lazio. L’iniziativa prevede attività di formazione che coinvolgeranno più di 900 docenti e circa 100 dirigenti.

I corsi, realizzati da esperti dell’Acn, offrono un mix di teoria e pratica su tre temi principali: intelligenza artificiale, informatica di base e sicurezza informatica. La formazione sarà molto pratica, includendo esercitazioni, simulazioni e analisi di casi reali, per garantire l’applicazione delle competenze acquisite.

Questo seminario rappresenta il primo passo di un piano più ampio, destinato a espandersi sia a livello regionale che nazionale nei prossimi mesi. L’obiettivo è migliorare le competenze digitali del personale scolastico e contribuire a un sistema educativo che sia resiliente e preparato ad affrontare le sfide legate alla sicurezza informatica. Si intende così promuovere una cultura della sicurezza digitale accessibile e inclusiva, con la formazione come strumento centrale per rendere le scuole attive nel proteggere il mondo digitale.

