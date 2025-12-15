13.4 C
Animali

Corso di conduzione cani a Desio

Da stranotizie
Corso di conduzione cani a Desio

A Desio è partito un corso per il patentino di conduzione dei cani. Il corso consiste in tre incontri di formazione che hanno l’obiettivo di far conoscere la psicologia dei cani, entrare in empatia con loro e prevenire aggressività e problemi. Il corso si concentra sull’importanza di comprendere il comportamento dei cani e di stabilire un rapporto positivo con loro. Gli incontri di formazione sono pensati per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per condurre i cani in modo sicuro e responsabile. Il corso è un’opportunità per i proprietari di cani di imparare a gestire i loro animali domestici in modo più efficace e di migliorare la loro relazione con loro.

