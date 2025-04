CORSO BASE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E PACCHETTO OFFICE PER DISOCCUPATI

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA/ PACCHETTO OFFICE BASE PER DISOCCUPATI



Azienda: Gi Group



Descrizione del lavoro: FILIALE: MILANO OFFICECORSO GRATUITO – ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA INTERMEDIO – EXCEL E IASei disoccupato e cerchi lavoro? Gi Group (Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) ti supporta con corsi di formazione gratuita:CORSO GRATUITO – ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA – PACCHETTO OFFICE BASE – 60 ORE – SEDE MILANOOBIETTIVI DEL CORSO:Excel per l’analisi dei dati: Funzioni logiche e condizionali (SE, E, O, SE.ERRORE) Tabelle pivot, filtri complessi e formattazione condizionale Ricerca avanzata (CERCA.VERT, X.CERCA, INDICE+CONFRONTA)

Automazione e produttività digitale: Automazioni con Zapier e IFTTT per collegare strumenti diversi (es. da form a email) Introduzione a Google App Script per automatizzare Google Sheets e Drive Utilizzo di modelli intelligenti per velocizzare il lavoro quotidiano

Strumenti di Intelligenza Artificiale (AI): Utilizzo pratico di ChatGPT per scrivere testi, riassunti, e-mail, risposte clienti Prompt avanzati per fare brainstorming, organizzare idee, creare presentazioni o analizzare dati Panoramica su altri tool AI: Grammarly, Notion AI, Microsoft Copilot, Canva AI Etica e limiti dell’uso dell’AI nel lavoro

Cloud e collaborazione avanzata: Google Workspace e Microsoft 365: gestione di documenti condivisi, revisioni, commenti Integrazione tra strumenti: Excel ? Drive ? Email Organizzazione efficiente delle cartelle cloud Backup automatici e gestione sicura dei file

Sicurezza Digitale e gestione dei dati: Strumenti per la protezione dei dispositivi e dei dati (autenticazione a due fattori, password manager) Riconoscere e difendersi da phishing, virus e truffe digitali Gestione dei permessi di condivisione e privacy dei documenti

Comunicazione professionale efficace: Gmail e Outlook avanzati: filtri, regole, modelli e firme Strumenti per newsletter semplici (MailerLite, Brevo, ecc.) Best practice per riunioni online con Zoom, Meet e Teams.

Sede: Milano, piazza IV Novembre 5calendario:08/05/202514:00-18:0009/05/202514:00-18:0015/05/202514:00-18:0016/05/202514:00-18:0019/05/202514:00-18:0020/05/202514:00-18:0021/05/202514:00-18:0022/05/202514:00-18:0027/05/202509:00-18:0029/05/202509:00-18:0003/06/202509:00-18:0004/06/202514:00-18:00Durata: 60 oreALFABETIZZAZIONE DIGITALE INTERMEDIOPer frequentare il corso è necessario:– Essere disoccupati;– Avere tra i 18 e i 65 anni;– Avere residenza/domicilio in regione lombardia;– Avere SPID e/o CRS/CIE con PIN attivo;



Luogo: Provincia di Milano