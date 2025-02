Corso Avanzato di Formazione sulla Musica Contemporanea: Seconda Edizione all’Università dell’Insubria di Varese

L’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con la rivista musicale «Rumore», presenta la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in “Conoscere la musica contemporanea: forme, industria, storytelling”. Il programma mira a fornire strumenti per comprendere la musica contemporanea, approfondendo la storia della musica pop, il contesto socio-culturale, le distinzioni tra generi e sottogeneri, oltre alle trasformazioni dell’industria musicale e le sue interconnessioni con l’editoria e i media. Saranno esaminati infine i legami con il mondo audiovisivo e il ruolo della musica nella formazione dell’opinione pubblica.

Il corso rilascia un Attestato di partecipazione a chi frequenta almeno il 75% delle lezioni e supera la prova finale. Tra i moduli di insegnamento ci sono: Storia della Popular Music, Storia dell’editoria musicale e del music writing, Musica e politica, Musica e immagini, Industria discografica e Comunicazione musicale.

Il Corso offre competenze utili nei campi del giornalismo, della divulgazione, nell’insegnamento e nelle professioni culturali, creative e intellettuali. Si pone particolare attenzione sul web e i nuovi media, con riferimento alle professioni digitali.

Le lezioni si svolgeranno dal 15 aprile al 15 giugno, per un totale di 60 ore, in modalità ibrida: in presenza e a distanza sulla piattaforma Teams, con disponibilità di registrazione offline. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo 2025, con una quota di 290 euro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dell’Università.