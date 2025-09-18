Corsico Music Festival: rock e tributi in un weekend unico

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025, presso il Parco degli Alpini di via Verdi a Corsico, Milano, si svolgerà il Corsico Music Festival. Durante questi tre giorni, sarà possibile assaporare le migliori specialità di street food nazionali e internazionali, accompagnate da cocktail e birre artigianali.

Oltre alle delizie culinarie, il festival offrirà anche intrattenimento serale. Ogni sera, a partire dalle 21.00, ci saranno diverse performance musicali. Venerdì, il palco sarà animato dalla band Minuti Contati, con una serata dedicata al rock italiano. Sabato, si festeggeranno gli anni Novanta con un Party dedicato. Infine, domenica sarà il turno di un concerto tributo a Vasco Rossi, portato in scena dai Brivido Vasco.

L’evento sarà aperto al pubblico dalle 17.00 alle 24.00 il venerdì, e dalle 12.00 alle 24.00 il sabato e la domenica. La manifestazione si terrà in un’area coperta, attrezzata con tavoli e sedie. L’ingresso sarà libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 351 5852780.