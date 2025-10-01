Corsica Sardinia Ferries recluta personale per le navi

Corsica Sardinia Ferries ha avviato la campagna di reclutamento “Sali a bordo con noi”, offrendo 150 posti di lavoro sulle sue navi. La compagnia, che gestisce una flotta di 11 navi, cerca personale qualificato per le aree della Macchina, delle Camere e della Cucina. Le figure richieste includono ufficiali e sottufficiali di macchina, personale di cucina, chef de rang, barman, addetti alle cabine, addetti alla sala/bar/casse e receptionist/hostess.

Per candidarsi, è necessario avere il libretto di navigazione e aver completato i corsi STCW. Tuttavia, anche chi non possiede questi requisiti può presentare domanda. In caso di selezione, l’azienda fornirà supporto per completare le pratiche necessarie. La conoscenza del francese e un diploma alberghiero sono considerati elementi aggiuntivi per alcune posizioni, come receptionist e personale di sala/bar.

Le assunzioni si effettuano generalmente mediante contratti a tempo determinato, la cui durata varia tra 70 e 90 giorni, oppure per un mese prorogabile. Corsica Sardinia Ferries si distingue per l’attenzione verso il cliente, l’innovazione e la sostenibilità, proponendo un ambiente di lavoro dinamico e condizioni economiche vantaggiose.

Se si cerca un’opportunità professionale unica, questa rappresenta una possibilità interessante per entrare nel settore marittimo.