Corsi ITS in Toscana: opportunità per giovani professionisti

La formazione non riguarda solo l’apprendimento, ma offre concrete opportunità di lavoro nei settori più innovativi del mercato. In questo contesto, la Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita – propone nuovi corsi professionalizzanti, con iscrizioni ancora aperte.

Secondo i dati, l’80% degli studenti trova lavoro dopo un anno dal diploma. Le scadenze per le iscrizioni sono imminenti, con il primo termine fissato al 30 settembre. Per partecipare, è sufficiente visitare il sito dell’Istituto, scaricare la modulistica e inviarla tramite raccomandata o email.

Il direttore della Fondazione, Stefano Chiellini, sottolinea che questi corsi sono finanziati dalla Regione Toscana attraverso il progetto Giovani Sì, rendendoli gratuiti per i partecipanti. Sono destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni in possesso di un diploma di scuola superiore, indipendentemente dall’indirizzo.

I corsi, che dureranno due anni e prevedono 1.800 ore tra lezioni, laboratori e stage anche all’estero tramite Erasmus+, si svolgeranno in diverse città della Toscana. A Siena è previsto il corso Bioqualtech 25, dedicato al sistema di qualità nel settore farmaceutico. A Firenze, ci saranno due corsi: Biomedtech25, in ambito biomedicale, e Chimbiolab25, focalizzato sul settore chimico. A Grosseto sarà attivato il Greenlab25, orientato alla sostenibilità ambientale. Infine, tra Pisa e Lucca, si offrirà un percorso di meccatronica farmaceutica (Profarmabio25).

Gli ITS si stanno consolidando come punti di riferimento nella formazione in Italia, grazie alla loro collaborazione con le aziende, che permette di identificare le reali esigenze professionali.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.itsvita.it, contattare la Fondazione all’email [email protected] o telefonare al numero 0577.231298.