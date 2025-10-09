Corsi ITS a Napoli per Event Manager di eventi sportivi

L’ITS Academy BACT ha avviato due corsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) focalizzati sul Management degli Eventi turistici e culturali, con una specializzazione sugli Eventi sportivi. L’obiettivo è formare giovani professionisti in un settore in crescita, attraverso stage e tirocini mirati in aziende del comparto sportivo.

Napoli, che sarà protagonista di un’importante competizione sportiva, accoglierà l’America’s Cup, la più antica regata velica del mondo, tra la Primavera e l’Estate. In vista di questo evento straordinario, l’Academy offre a 50 giovani la possibilità di diventare Event Manager, combinando competenze tecniche e passione per lo sport.

I corsi non prevedono costi per gli studenti e offrono formazione di elevata specializzazione, con esperti del settore e attività pratiche in laboratorio. Ogni corso consiste in 1800 ore, suddivise in due anni, con il 50% del monte ore dedicato a stage per garantire un efficace inserimento nel mondo del lavoro. La formazione mira a sviluppare talenti e competenze 4.0, fungendo da trampolino di lancio per future opportunità.

Lavorare in eventi sportivi significa contribuire a un settore che valorizza il territorio, promuove stili di vita sani e costruisce comunità, rappresentando un’opportunità per giovani dinamici e creativi. Questa professione va oltre le competizioni; include progetti culturali e turistici, rendendola un campo stimolante e variegato.

I corsi, in collaborazione con il Comune di Napoli e il CONI, offrono un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Le selezioni sono aperte, con 25 posti disponibili per ciascun percorso, rivolti a diplomati e laureati tra i 18 e i 35 anni. Le iscrizioni chiudono il 9 Novembre 2025 e le candidature possono essere presentate tramite il sito dell’Academy.