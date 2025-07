Corsi innovativi per giovani nel settore moda e tecnologia

L’evoluzione del settore del lusso richiede un adattamento continuo, anche nell’ambito della formazione. In quest’ottica, il Mita ha avviato le iscrizioni ai corsi per il biennio 2025-2027, con l’intento di affrontare le sfide attuali del mercato.

I corsi, cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione attraverso la Regione Toscana e il Fondo Sociale Europeo, sono destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni in possesso di un diploma di scuola superiore. La direzione del Mita, rappresentata da Antonella Vitiello, ha sottolineato l’importanza di rispondere alle esigenze trasformative dei brand di moda. I programmi formativi sono stati progettati per perfezionare le competenze richieste dal settore, garantendo agli studenti una preparazione mirata.

La nuova offerta formativa includerà innovazioni come l’integrazione dell’intelligenza artificiale, in collaborazione con l’Università di Firenze. Vitiello ha evidenziato come le crisi possano stimolare l’innovazione e la ricerca, creando opportunità di sviluppo.

Al termine dei corsi, gli studenti conseguiranno un diploma di specializzazione come tecnici superiori nel Made in Italy-Settore Moda (V Livello EQF). I percorsi formativi copriranno diverse aree, tra cui tecnici di processo, esperti di design e sostenibilità, nonché professionisti nel campo della promozione e commercializzazione degli accessori di lusso.

Statistiche recenti indicano che il 96% degli studenti trova occupazione entro la conclusione dei corsi, grazie anche a 800 ore di stage nelle aziende del settore. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Mita o visitare il loro sito web.