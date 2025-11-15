Corsi gratuiti per cani in Piemonte: crescita e amore condivisi

Capire il proprio cane richiede ascolto, comunicazione e crescita reciproca. Questo è l’obiettivo del corso gratuito “Viaggiatori dello stesso mondo”, che inizierà nella Biblioteca Civica “Aloysius Bertrand” di Ceva.

Il corso è rivolto a chi vive già con un cane e a chi desidera adottarne uno, offrendo strumenti pratici, informazioni affidabili e una maggiore sensibilità verso i comportamenti e i bisogni degli animali. Gli incontri saranno condotti da un’educatrice cinofila esperta nell’approccio cognitivo-relazionale.

Le sessioni di formazione si svolgeranno anche il 23 e il 30 novembre, dalle 14:00 alle 18:00. Durante questi incontri, verranno trattati temi fondamentali come il linguaggio del cane, la gestione quotidiana e la costruzione di una relazione equilibrata e rispettosa.

Il corso è totalmente gratuito, grazie al supporto della Regione Piemonte e all’impegno del Comune di Ceva per promuovere una migliore convivenza tra persone e animali.

È richiesta la prenotazione al numero 353 4865093. Questa è un’opportunità per imparare a osservare, comprendere e crescere insieme al proprio amico a quattro zampe, poiché in fondo siamo tutti “viaggiatori dello stesso mondo”.