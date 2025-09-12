Corsi gratuiti di intelligenza artificiale a Forlì

L’intelligenza artificiale (IA) sta diventando essenziale in molte professioni, rendendo fondamentale per i giovani avere una padronanza consapevole di questo strumento. Da questa esigenza nasce “AI Film Factory”, un corso di formazione gratuito organizzato da Vertov Project, rivolto a persone tra i 15 e i 34 anni presso la Fabbrica delle Candele.

Il corso è predisposto per affrontare il cambiamento portato dall’IA, in particolare nei settori creativi. Gli organizzatori, Davide Mastrangelo e Francesca Leoni, evidenziano l’importanza di una comprensione critica, in modo che i giovani non subiscano passivamente questa trasformazione ma imparino a gestirla. La generazione dell’IA rappresenta un potente strumento espressivo, ma è cruciale conoscerne sia i vantaggi che i limiti.

Il corso prevede un totale di cinquanta ore suddivise in dieci lezioni, ciascuna della durata di tre ore, che si terranno il martedì e il giovedì dalle 18 alle 21. L’inizio è programmato per il 25 settembre, con un incontro di avvio in occasione del decennale dell’Ibrida Festival, che sarà una masterclass di sei ore aperta anche a partecipanti oltre i 35 anni. L’obiettivo è formare una nuova generazione di videomaker e artisti audiovisivi in grado di sfruttare l’IA in modo critico e creativo.

Il programma include argomenti come montaggio video, narrazione visiva e utilizzo di software di intelligenza artificiale, supportato da esperti del settore. Sono previsti interventi di docenti universitari e professionisti del campo, con una masterclass aggiuntiva il 22 novembre e una lezione conclusiva l’11 dicembre.

L’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Casara, sottolinea l’importanza di fornire opportunità di alta qualità ai giovani, evidenziando la presenza di competenze professionali di valore nella zona e l’obiettivo di fornire strumenti per una gestione consapevole dell’intelligenza artificiale.