Corsa contro il tempo per il Pnrr in Italia: cosa aspettarsi?

A meno di un anno dalla scadenza per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il governo Meloni affronta una sfida significativa dopo aver speso solo un terzo delle risorse disponibili. A luglio, è stata ricevuta la settima rata e richiesta l’ottava, ma il ministro delegato al Pnrr, Tommaso Foti, ha annunciato una sesta revisione del piano, sottolineando che il livello di spesa attuale non è soddisfacente e che è necessario ricalibrare gli obiettivi per le future rate.

Le difficoltà accumulate nel tempo, amplificate dalla grande quantità di fondi da utilizzare, ostacolano l’esecuzione del piano. La scarsa capacità di spesa, bandi complessi, norme e circolari e la mancanza di personale qualificato sono alcuni dei problemi persistenti. Inoltre, molti posti per tecnici non sono stati riempiti a causa della precarietà delle offerte di lavoro.

Un ulteriore ostacolo arriva dall’inflazione causata dal conflitto in Ucraina, che ha aumentato i costi collegati al Pnrr, influenzando anche i consumi e le capacità di spesa. Il governo non intende rinunciare alle risorse a disposizione, pari a 194 miliardi, ma ha modificato gli obiettivi iniziali, riducendo gli investimenti in opere pubbliche a favore di incentivi per le imprese.

Nel contesto attuale, le società per azioni (S.p.a.) svolgono un ruolo crescente come attuatori del piano, gestendo gran parte dei fondi. Tuttavia, gli affidamenti diretti, che rappresentano la maggioranza, sollevano preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla lotta alla corruzione. I dati disponibili sono spesso inadeguati, complicando ulteriormente l’analisi dell’implementazione del Pnrr.

Infine, il Parlamento europeo ha chiesto di estendere il termine per la realizzazione degli obiettivi, ma la Commissione ha rifiutato, suggerendo di adottare misure più pragmatiche e flessibili per ottimizzare l’uso dei fondi.