Corsa clandestina di cavalli in Sicilia

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, ritenute responsabili dell’organizzazione di una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania. Le contestazioni riguardano l’organizzazione di una competizione illegale e il maltrattamento di animali.

La competizione si è svolta domenica mattina, all’alba, con due fantini alla guida di calessi trainati da cavalli purosangue. Un contesto estremamente pericoloso, sia per gli animali sottoposti a uno sforzo anomalo sia per l’incolumità delle persone coinvolte e degli eventuali utenti della strada.

I poliziotti hanno fatto ricorso ai droni in dotazione alla Questura di Catania per monitorare dall’alto l’intero gruppo, documentando organizzatori, pubblico e fasi della gara. Le riprese aeree hanno permesso di ricostruire ogni momento della competizione: i fantini, scortati da scooter che suonavano il clacson ininterrottamente, hanno bloccato la carreggiata percorrendo circa due chilometri, in gran parte in salita.

I cavalli, spinti con frustate energiche, sono stati sottoposti a uno stress elevatissimo, aggravato dalla presenza di furgoni utilizzati per il trasporto degli animali e dal fondo stradale in asfalto, del tutto inidoneo a una gara ippica. Una volta ottenute le coordinate dai droni, oltre venti agenti hanno raggiunto il luogo della corsa e i poliziotti della Squadra a Cavallo hanno immediatamente messo in sicurezza gli equidi per evitarne la fuga e possibili incidenti.

Altri partecipanti hanno tentato la fuga a bordo degli scooter, alcuni con volti travisati e targhe coperte. Grazie a un intervento tempestivo, diversi soggetti sono stati bloccati poco dopo. Il supporto dei droni si è rivelato decisivo anche nelle fasi successive: tre soggetti nascosti nei dintorni sono stati individuati dall’alto insieme all’altro fantino e al secondo cavallo in gara.

Tutti i fermati, tra cui i due fantini, i trasportatori e altri undici organizzatori, sono stati accompagnati negli uffici della Squadra a Cavallo e denunciati all’Autorità giudiziaria. Tra loro figurano anche due minori, che durante la corsa avrebbero avuto il compito di incitare i cavalli viaggiando su uno scooter di grossa cilindrata. Gli accertamenti sanitari, effettuati con il supporto del medico del Servizio Veterinario dell’ASP, hanno stabilito che si trattava di due purosangue inglesi regolarmente microchippati. Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata che ne garantirà le cure.