Corsa Champions e Ancelotti-Brasile? Il ‘pronostico’ di Arrigo Sacchi

La corsa per la Champions si intensifica con il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha concluso la 34esima giornata di Serie A. Attualmente, cinque squadre sono racchiuse in tre punti per l’ultimo posto disponibile in Champions League, con l’Atalanta al terzo posto distante tre punti dalla Juventus, quarta. L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha dichiarato che è difficile fare pronostici, visto l’andamento incerto delle squadre.

La Roma sembra essere la più in forma, sotto la guida di Ranieri, mentre la Juventus è vista come una squadra incerta e non favorita. Il Bologna e la Lazio mostrano alti e bassi ma praticano un buon calcio, e la Fiorentina non deve essere sottovalutata. Sacchi ritiene che l’Atalanta sia quasi sicura del terzo posto, mentre per il quarto si deciderà all’ultima giornata. È incoraggiante notare il miglioramento del gioco delle squadre italiane, con più coralità e meno individualismo.

In un altro contesto, Sacchi ha parlato della possibilità che Ancelotti, attualmente al Real Madrid, possa diventare il nuovo ct del Brasile. Ha elogiato Ancelotti come un tecnico intelligente e preparato, capace di ottenere buoni risultati ovunque sia andato. Ricordando il loro trascorso insieme ai mondiali del 1994, ha sottolineato come Ancelotti abbia avviato una carriera leggendaria in quel periodo. La situazione in Serie A rimane avvincente, e il campionato promette sorprese fino alla fine.